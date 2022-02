Ucraina, da Catania parte il grido “no alla guerra” FOTO

La manifestazione organizzata dalla rete Restiamoumani.

CATANIA – In moltissimi hanno risposto all’appello della Rete Catanese Restiamoumani incontriamoci. Attorno al Castello Ursino, in piazza Federico II di Svevia, erano in centinaia questo pomeriggio per gridare “No alla Guerra, Sì alla Pace, al disarmo”. Da Catania parte l’invito “all’organizzazione di una conferenza internazionale di regolazione del conflitto in Ucraina”.

Quella di oggi è stata una veglia di pace attraverso la luce delle candele. Una fiamma che aspira a illuminare le menti di chi è regista di questa guerra che sta mietendo tante vittime. Le scene dei bombardamenti a Kiev sono raccapriccianti. “Un grande assembramento di Pace”. Gli organizzatori hanno chiesto ad ognuno “di lasciare a casa ogni altra bandiera che non sia quella della Pace”.” #RestiamoUmani_Incontriamoci stasera a Catania per costruire una Pace di solidarietà e giustizia sociale”, scrivono.