Ucraina, ex modella e cecchino brasiliana uccisa a Kharkiv

La storia di Thalita Do Vale, arrivata al fronte tre settimane fa per combattere con le truppe di Zelensky

1' DI LETTURA

KIEV – Ex modella e cecchino al fianco degli ucraini uccisa durante i bombardamenti russi a Kharkiv. Si tratta della brasiliana Thalita do Valle che combatteva con le truppe di Kiev con il fratello. La notizia è stata riportata dal Dayly Mail che ha specificato che la bellissima Thalita è morta per asfissia dopo essere rimasta intrappolata in un bunker in fiamme per le esplosioni.

Do Valle in passato aveva combattuto anche con le forze curde contro l’Isis in Iraq. Era arrivata in Ucraina tre settimane fa, prima di essere inviata nella città di Kharkiv, che non è più sotto attacco diretto russo ma viene ancora frequentemente bombardata da oltre il confine.