Vampe di San Giuseppe, fiamme e guerriglia con la polizia a Palermo

VIDEO - Il rogo di cassonetti e i lacrimogeni

PALERMO – Cronaca di un caos annunciato. Ieri c’erano stati i primi segnali alla Kalsa. Oggi la tensione è esplosa.

Il piano preventivo

La polizia da giorni ha messo in atto un piano preventivo contro le vampe di San Giuseppe a Palermo, sequestrando insieme agli operai della Rap decine di cataste di legno pronte per essere bruciate.

Alla Kalsa un gruppo di persone, fra cui molti giovani, hanno reagito allo stop imposto dalle forze dell’ordine. In fiamme anche i cassonetti e le campane per la raccolta differenziata. Sembrano le immagini di una città in guerra.

La guerriglia

E di guerriglia si può parlare per descrivere cosa è accaduto di fronte all’ospedale Civico.

Decine di giovanissimi con il volto coperto hanno lanciato bottiglie e pietre contro i poliziotti in tenuta antisommossa. Gli agenti hanno risposto con i lacrimogeni per disperdere la folla che bloccava il passaggio delle ambulanze.

Le vampe di San Giuseppe

Le 20 tonnellate di legna accatastata rimossa in questi giorni dalla Rap non ha fermato il rito che affonda le origini in epoca medievale. Con il fuoco si celebrava il passaggio dall’inverno alla primavera.

Un rito propiziatorio che ai giorni nostri si è trasformato in barbarie. La vampa diventa un gesto di sfida contro l’autorità dello Stato. Ennesima immagine di una città in cui intere fasce della popolazione affogano nel degrado. Un degrado le cui cause sono molteplici e che lo Stato non riesce ad arginare.

Alla Kalsa, alla Guadagna, a Borgo Vecchio all’ospedale Civico nella zona di via Don Orione. I vigili del fuoco impegnati nello spegnimento sono scortati da poliziotti e carabinieri. Si è alzato in volo anche un elicottero.