Vertice Mpa-GS, sul tavolo il ‘patto delle Europee’ e l’assessorato

Appuntamento alle 15 online, i particolari

PALERMO – L’appuntamento è fissato per le 15 online, convocati tutti i componenti del coordinamento regionale del gruppo Mpa – Grande Sicilia.

Sul tavolo le liste presentate alle amministrative tra le tensioni nel centrodestra e, soprattutto, il posto ‘promesso in giunta’, prima del sostegno alle Europee, di Caterina Chinnici.

Mpa-GS, il vertice

Due focus al centro della riunione dei componenti del coordinamento regionale del tridente Lombardo-Lagalla-Miccichè: il primo riguarda la spaccatura, profonda, nel centrodestra alle amministrative e arriva a consuntivo della presentazione delle liste.

“Ci sono pezzi di Forza Italia e della Dc con Mirello Crisafulli a Enna – lamentano gli autonomisti a taccuini chiusi – a Ispica FdI è per conto proprio, non parliamo di Agrigento dove la rottura è totale, Marsala”.

L’assessorato in giunta

In un contesto di forti tensioni viene servita la portata più scottante, la ‘cambiale delle Europee’, che oggi Mpa-GS rivendica per il sostegno che ha portato a Bruxelles Caterina Chinnici, ‘sancito da un accordo con i vertici nazionali’.

La rivendicazione arriva in un momento di tensione, nella maggioranza, per l’assegnazione dei due posti revocati al partito di Cuffaro dopo l’esplosione del caso giudiziario.

La coperta rischia di essere corta e le compensazioni, tra le nomine in attesa e i nomi in circolazione, si sono trasformate in una matassa difficile da dipanare. Il presidente della Regione Renato Schifani sta provando a fare sintesi.

Nel frattempo il deputato regionale autonomista Giuseppe Castiglione è tornato all’Ars dopo la revoca della misura cautelare e il rinvio a giudizio, una casella in più per Mpa-GS che aveva perso il seggio con Alessandro Porto, il sostituto transitato in FdI.