Via al Festival delle arti tra i luoghi di Catania VIDEO

Presentato stamane, il Focolaio di Infezione Creativa giunto alla quarta edizione e programmato da Scenario Pubblico.

CATANIA. Presentato, nella sede di Scenario Pubblico, il “Fic Festival”. Il Focolaio di Infezione Creativa, giunto alla quarta edizione e programmato da Scenario Pubblico Compagnia Zappalà Danza, centro di rilevante interesse nazionale, sotto la direzione artistica di Roberto Zappalà.

Un’infezione creativa che dal 7 al 14 maggio animerà vari luoghi del capoluogo etneo. Una valorizzazione di creatività e produzione della danza contemporanea insieme alle nuove tendenze dei linguaggi del corpo. Un intreccio tra danza, musica, teatro, cinema e arti visive.



Ad illustrare il FIC Festival sono stati il direttore artistico, Roberto Zappalà e il direttore generale, Maria Inguscio di Scenario Pubblico Compagnia Zappalà, Giuseppe Calanna responsabile della produzione artistica del Teatro Vincenzo Bellini, Antonio Perdichizzi fondatore e presidente di Isola Catania, Manuela Lupica vicepresidente di Officine Culturali, il regista Gianni Salvo, il musicista e compositore Nello Toscano, il drammaturgo Nello Calabrò, i coreografi Samir Calixto, Ernesto Forni, Giovanni Insaudo, Gioia Morisco, Dario Rigaglia e le artiste del Collettivo SicilyMade Amalia Borsellino, Marta Greco, Simona Miraglia, Silvia Oteri.



“Il FIC nasce 5 anni fa per dare spazio ai linguaggi contemporanei, ma quest’anno fa in balzo in avanti e intreccia il linguaggio dei giovani a quello dei più maturi – dice il direttore artistico Roberto Zappalà – con un ulteriore passo avanti nella sezione extra con il focus sulla danza, ma con interventi di arte visiva, musicale e video con ospiti di diversa natura artistica e creativa.

Lo scopo principale è quello di creare e condividere, insieme ad altre strutture come il teatro Vincenzo Bellini, un “trait d’union” con la contemporaneità coinvolgendo teatri, spazi e luoghi dove la programmazione è più classica”. Il Focolaio di Infezione Creativa coinvolgerà, oltre a Scenario Pubblico, spazi e luoghi del capoluogo come il teatro Vincenzi Bellini, l’Isola in piazza Cardinale Pappalardo che altro non è che piazza Duca di Genova, il teatro San Giorgi e l’Orto Botanico.