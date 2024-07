Via Maqueda, residenti e commercianti chiedono più controlli VIDEO

Una delegazione si è recata dal Prefetto

PALERMO – Non si placa la violenza in via Maqueda a Palermo, per questo commercianti e residenti chiedono al Prefetto maggiori misure di controllo. Negli ultimi giorni sono stati diversi gli episodi di violenza, il più grave ha visto coinvolto un giovane che è ridotto in fin di vita dopo essere stato picchiato.

Anche ieri si è registrata una violenza. Il titolare di un bar, intorno alle 17.30 ha subito l’aggressione da parte di due nordafricani, che sono stati arrestati, mentre altri due sono stati denunciati.

Una delegazione di residenti e commercianti, questa mattina, si è recata in prefettura per poter parlare con il prefetto e chiedere maggiori misure di controllo perché quanto fatto in questi giorni non basta.

“I residenti hanno già manifestato e protestato per chiedere alle istituzioni di aumentare la prevenzione in questo territorio”, dichiara Antonio Nicolao, vice presidente della I Circoscrizione e che è costantemente impegnato in via Maqueda.

“Abbiamo apprezzato tantissimo l’ordine di servizio del Questore che ha previsto maggior controlli, ma bisogna aumentare il presidio. Abbiamo constatato che ieri pomeriggio, quando la polizia è andata via, è successa una nuova lite che ha causato diversi feriti“.

“Non abbiamo più nulla da chiedere, ogni giorno accade una tragedia”, sono le parole di Maria Domina, residente di via Maqueda.

“Stiamo andando in delegazione per conoscere quali sono gli strumenti in mano a noi cittadini per poter contrastar questo fenomeno, visto che non abbiamo avuto nessuna risposta. Lottiamo da mesi e rappresentiamo in maniera costante quella che è la situazione che è sotto gli occhi di tutti. Vogliamo sapere quali sono gli strumenti in mano ai cittadini poter affermare il proprio diritto a vivere sereni”.

“Ogni cittadino ha diritto alla propria libertà, a vivere nella propria casa e operare nella propria attività commerciale senza vivere sotto stress”.