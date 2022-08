Villari risponde a Barbagallo: “Bugiardo seriale” VIDEO

Il botta e risposta tra i due segretari.

CATANIA – Botta e risposta fra due ormai ex compagni di partito. Angelo Villari, segretario dimissionario del Pd che ha lasciato il partito sulla scorta del polemica sui cosiddetti “impresentabili” per candidarsi con Sicilia Vera di Cateno De Luca, decide di replicare alle accuse lanciate del segretario regionale dem, Anthony Barbagallo, su questo giornale. “E’ un bugiardo seriale, i più sanno quanto è inaffidabile. La vera storia è quella che abbiamo raccontato. Hanno tentato in tutti i modi di macchiare la mia immagine e la mia storia, hanno fatto di tutto per escludermi dal Partito democratico, malgrado fossi il segretario”. E tira in ballo anche la posizione di Scialfa. GUARDA L’INTERVISTA.