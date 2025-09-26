Vittoria, figlio di un commerciante rapito da due banditi incappucciati

Raid di due uomini incappucciati ieri sera in piazza. Indaga la polizia

VITTORIA – Un sequestro di persona è avvenuto ieri sera in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria, nel Ragusano. Un giovane, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona, è stato prelevato da due sconosciuti col volto coperto arrivati su una Panda nera e portato via. Prima di prenderlo gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto ad altri giovani presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l’obiettivo.

I due parlavano in italiano, con voce di adulti. Saliti sull’auto con la vittima sono andati via scortati da una Panda bianca. Il giovane non è stato ancora ritrovato.

Il sequestro è avvenuto intorno alle 21.30 di ieri, destando molto allarme a Vittoria, grosso centro agricolo del Ragusano dove c’è il più grande mercato ortofrutticolo del Mezzogiorno d’Italia. I banditi prima di andare via hanno preso il cellulare della vittima e lo hanno lasciato sul posto a terra, probabilmente per non farsi ‘tracciare’. Le due auto, dopo il sequestro di persona, sarebbero fuggite in direzione di Pedalino.

Gli investigatori hanno interrogato i presenti e visionato le immagini riprese dai sistemi di sorveglianza della zona e avviato le ricerche in un’area estesa del Ragusano. La Procura di Ragusa, contattata, non ha rilasciato alcun commento sull’accaduto.

Il sindaco convoca una giunta straordinaria sulla sicurezza

Una giunta del Comune di Vittoria per chiedere un potenziamento delle forze dell’ordine è stata convocata dal sindaco Francesco Aiello dopo il sequestro di un giovane ieri sera in una piazza del grosso centro agricolo del Ragusano.

“Lo chiediamo da anni – dice Aiello – c’è un bisogno di sicurezza e da anni lanciamo l’allarme. Se un sindaco chiede aiuto ha diritto di essere ascoltato. Questo episodio ci riporta indietro nel tempo, a trent’anni fa, con il sequestro del notaio Garrasi e nel dopoguerra con quello del piccolo Alfredino Fuschi. Siamo preoccupati – aggiunge il sindaco di Vittoria – anche per il modo in cui l’episodio sarebbe avvenuto: davanti a testimoni e con le armi in pugno. Speriamo che al più presto questo giovane possa essere portato in salvo e restituito alla sua famiglia”.

Barbagallo e Dipasquale (Pd): escalation di violenza segnalata da mesi

Il gravissimo episodio del sequestro di un giovane a Vittoria, avvenuto ieri sera in pieno contesto urbano, ha scosso l’intera comunità. Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd, e il deputato regionale Nello Dipasquale, esprimono profonda preoccupazione e condannano fermamente l’atto, chiedendo un intervento immediato e straordinario delle istituzioni centrali. “Siamo di fronte a un fatto che segna un inquietante salto di qualità della criminalità organizzata nel territorio di Vittoria”, dichiarano congiuntamente Barbagallo e Dipasquale. “Quanto successo è la drammatica conferma che si è perso troppo tempo nell’affrontare un’escalation segnalata da mesi. Non è più tollerabile assistere inermi a una sfida così plateale alla legalità”.

I due esponenti del Partito Democratico avanzano due richieste urgenti al Governo e alle istituzioni competenti: “Raccogliendo l’ennesimo grido d’allarme del sindaco Francesco Aiello, chiediamo l’intervento immediato e urgente del Ministro dell’Interno, che deve assicurare un potenziamento straordinario e duraturo della presenza e delle risorse delle forze dell’ordine a Vittoria. È fondamentale ristabilire un livello di sicurezza e controllo del territorio che restituisca fiducia ai cittadini. Inoltre, chiediamo al presidente dell’Antimafia dell’ARS e al presidente della Commissione del Parlamento nazionale, di convocare immediatamente il sindaco di Vittoria per fare luce sul contesto socio-criminale attuale e sulle misure finora adottate. È necessario comprendere a fondo la dinamica locale per pianificare una risposta efficace e duratura. Vittoria non può essere lasciata sola. Lo Stato deve tornare a farsi vedere e sentire in maniera forte e inequivocabile”, aggiungono Barbagallo e Dipasquale.

“La priorità assoluta – concludono – è la liberazione immediata dell’ostaggio e l’identificazione e l’arresto dei responsabili. A nome del Partito Democratico, esprimiamo piena solidarietà alla famiglia del giovane sequestrato”.