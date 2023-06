Vola dal treno a 120 km/h – VIDEO CHOC

Il giovane si è salvato miracolosamente

1' DI LETTURA

INDIA – Un passeggero vola dal treno in corsa alla velocità di 120 chilometri orari. Accade in India, nella stazione ferroviaria di ferroviaria di Shahjahanpur, nell’Uttar Pradesh.

Un treno espresso sfreccia a 120 km/h in una stazione ferroviaria e un passante sulla piattaforma filma la terribile scena. Le immagini mostrano come all’improvviso, un passeggero vola dal treno in corsa, rotolando sullo spazio circostante e rischiando di travolgere le persone persenti. Non è chiara la dinamica dell’incidente. Il giovane si è salvato miracolosamente.

