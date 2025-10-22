Zen assediato ancora dalle forze dell’ordine: impiegati 200 uomini

Polizia, carabinieri e guardia di finanza a caccia di armi e droga - VIDEO

PALERMO – Nuovi controlli a tappeto dall’alba di oggi allo Zen dove 200 uomini delle forze dell’ordine danno la caccia a droga e armi nasciste nel quartiere. L’operazione interforze condotta da polizia, carabinieri e guardia di finanza vede impegnati circa 200 uomini con il supporto di unità aeree e cinofile antisabotaggio e antidroga dei reparti speciali e del reparto prevenzione crimine della Sicilia occidentale della polizia.

Come nel blitz di circa una settimana fa e sulla base dei riscontri investigativi già acquisiti, l’intervento di stamattina rientra in un programma coordinato di controllo sistematico del territorio avente come obiettivi specifici: la ricerca di armi e sostanze stupefacenti, il controllo mirato di persone e veicoli in transito o presenti nelle aree sensibili, soggetti destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza, l’accertamento di violazioni amministrative, il riscontro dei requisiti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento a licenze, autorizzazioni e regolarità delle attività commerciali.

I servizi sono integrati dal controllo aereo attraverso indicazioni provenienti dagli elicotteri delle forze di polizia impiegate che, già da alcune ore, stanno sorvolando i popolosi quartieri restituendo immagini in tempo reale alla sala operativa per ulteriori approfondimenti e che, in presa diretta, inviano immagini alla Sala Operativa della Questura.