PALERMO – Da Catania a Palermo, il maltempo ha messo in ginocchio la Sicilia nel clou del mese di luglio. Un temporale di forte intensità ha provocato danni e allagamenti in varie zone del Palermitano, mandando in tilt la città nel giro di pochi minuti. Nel video pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione Meteo Palermo Onlus, le strade allagate nel quartiere Borgo Nuovo.

Disagi lungo i sottopassaggi, decine le chiamate già arrivate alla centrale operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale, da cui sono già partite diverse squadre per far fronte alle richieste di soccorso. Auto impantanate nella zona di viale Michelangelo e in via Ugo la Malfa, garage e scantinati allagati a Cruillas, Pallavicino e nella zona di San Filippo Neri. Situazione critica anche in corso Re Ruggero e via Colonna Rotta, dove una famiglia che abita al piano terra ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco perché non riesce ad uscire dalla propria abitazione. In via Imera alcuni automobilisti sono saliti sul tetto dei propri mezzi per mettersi in salvo. Sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a salvare una giovane rimasta intrappolata nell’auto sommersa dall’acqua. Sul posto sono intervenute due squadre e i sub che sono riusciti ad arrivare alla vettura e tirare fuori l’automobilista. Per la donna sono stati lunghi attimi di paura. Il livello dell’acqua che si alza in pochi minuti quando piove in questo modo intenso l’ha sorpresa ed era rimasta bloccata all’interno del veicolo.

Paura e sommozzatori in azione lungo il sottopasso di viale Lazio: l’acqua ha quasi sommerso le auto in transito. GUARDA IL VIDEO

Cartelloni e pali dell’illuminazione pubblica divelti a Pallavicino, in via Messina Marine e via Pitrè: anche qui le strade sono allagate. Il maltempo si è nel frattempo spostato anche in provincia: disagi a Carini, Capaci e Partinico e sull’autostrada A29, Palermo-Mazara del Vallo.

Intanto sono stati avviati gli interventi di Amap e della protezione civile: “Tutte le paratie degli sbocchi a mare del sistema di smaltimento delle acque piovane sono già aperte da ore così come sono operative le squadre di emergenza che operano in regime di reperibilità. La bomba d’acqua che ha colpito la città come altre città in tutta la penisola non era stata preannunciata e quindi non erano attive le normali misure di prevenzione previste in caso di allerta meteo. Sono situazioni meteorologiche estreme e non prevedibili almeno in questa intensità, ma stiamo intervenendo”, dichiara l’amministratore di Amap Alessandro Di Martino, che da alcune ore è in contatto con il sindaco e con le strutture della Protezione civile per monitorare la situazione determinata dalle forti precipitazioni in corso.

Già nelle scorse ore il maltempo aveva colpito la parte orientale dell’Isola, con fortissimi temporali tra Messina e Catania e previsioni poco rosee. A Mascalucia le strade si sono trasformate in fiumi, con decine di automobilisti, anche in questo, in estrema difficoltà. Pioggia battente a Giardini Naxos, ad Acireale e Nicolosi, come immortalato dal video di Francesco Cannata, diffuso nel gruppo “Avvisi meteo Sicilia”. Ieri si è abbattuta, sulle campagne di Mineo, una tromba d’aria (VIDEO) e, quasi in tutta la provincia, le strade sono state trasformate in fiumi VIDEO.