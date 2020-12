Crolli a Caltagirone, evacuate 4 famiglie FOTO

CALTAGIRONE (CT) – Un grosso boato e la chiamata al numero unico per le emergenze, mentre una nuvola di polveri riempiva la strada privata che a sud costeggia gli edifici, adesso dichiarati pericolanti, lungo la trafficata circonvallazione di ponente di Caltagirone.

I vigili del fuoco del distaccamento di Caltagirone, intervenuti sul posto, hanno fatto evacuare quattro famiglie che vivono nelle abitazioni comprese fra il civico 172 e 192. Le case in questione presentano crepature definite importanti da parte dei tecnici intervenuti sul posto e il rischio di ulteriori crolli in queste ore è altissimo.

Dissesto idrogeologico

Le forti piogge di questa ultima settimana hanno compromesso l’equilibrio già precario del quartiere “Miracoli”, un quartiere fra i più antichi di Caltagirone e che da anni attende lavori di consolidamento.

La zona, storicamente interessata da dissesto idrogeologico, ospita il parcheggio multipiano “Santo Stefano” che non è stato interessato dal movimento di scivolamento a valle del costone.

Sul posto in questo momento a lavoro oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri del Comando Compagnia di Caltagirone, i tecnici del Comune di Caltagirone e i tecnici della rete gas chiamati a sospendere l’erogazione del gas per motivi precauzionali.



Strada chiusa

Il traffico veicolare rimane inibito su tutta la tratta sino a via delle Francescane.

Gli sfollati saranno ospitati dall’Hotel Villa Sturzo di Caltagirone e forse, se le condizioni lo consentiranno, potranno nei prossimi giorni rientrare nelle proprie abitazioni per recuperare l’indispensabile per affrontare le prossime settimane