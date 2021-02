Messina Denaro e ordini dal 41 bis: legale, boss e agenti arrestati

Ventitré persone fermate. C'è pure il mandante dell'omicidio Livatino in semi libertà. Perquisizioni in carcere

PALERMO – Dal 41 bis colabrodo con i capimafia che riescono a comunicare tra di loro al pizzino firmato Matteo Messina Denaro, dallo studio di una nota penalista agrigentina divenuto luogo di incontro fra boss all’infedeltà di uomini in divisa. E c’è pure uno dei mandanti dell’omicidio di Rosario Livatino che ha rilanciato la Stidda, sfruttando la la semi libertà dopo 25 anni di carcere.

È sconfortante il quadro che viene fuori dal blitz dei carabinieri del Ros. La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha disposto il fermo di ventitré persone. Il grande assente, ancora una volta, è il latitante trapanese.

Dalle indagini, però, emerge la sua recente presenza sul territorio. Tra i fermati ci sono sei capimafia, tre capi della Stidda, un ispettore e un assistente capo della polizia. E ci sono pure poliziotti penitenziari sotto inchiesta. Sono in corso perquisizioni in alcuni carceri di massima sicurezza.

Cimici nello studio della penalista

Per un lungo periodo lo studio di una nota avvocata penalista agrigentina, Angela Porcello (difensore di Giuseppe Falsone e di atri tre capimafia al 41 bis), è stato un luogo di summit nella convinzione che fosse una zona protetta per via delle garanzie previste dal diritto di difesa.

Ciò è valso fino a quando i carabinieri non hanno capito che il legale avrebbe dismesso la toga per divenire organizzatrice del mandamento mafioso di Canicattì, forte anche del legame con il compagno uomo d’onore.

Sono stati documentati nello studio incontri fra i boss di Canicattì, Ravanusa e Favara, alcuni stiddari e un palermitano, fedelissimo di Bernardo Provenzano.

Firmato Messina Denaro

I boss agrigentini avrebbe organizzato un canale di comunicazione con Matteo Messina Denaro al quale, pur essendo di un’altra provincia siciliana, viene riconosciuto il ruolo di capo supremo. A lui si sono rivolti per chiedere l’investitura o la revoca di un boss. Le direttive del latitante di Castelvetrano sarebbero giunte attraverso un pizzino che i mafiosi hanno letto mentre erano intercettati.

Il mandante dell’omicidio Livatino

Due ergastolani, tra cui Francesco Gallea, uno dei mandanti dell’omicidio del giudice Rosario Livatino, avrebbero sfruttato la semilibertà per tornare ad agire sul territorio e rivitalizzare la Stidda agrigentina che sembrava condannata all’estinzione. Ed invece gli stiddari avrebbero riconquistato spazi accanto alla tradizionale Cosa Nostra. La semilibertà è stata concessa a entrambi i boss nel 2015 dopo che i giudici dei tribunali di Sorveglianza hanno accertato l’impossibilità della loro collaborazione con la giustizia. Erano pronti a tutto gli stiddari, anche a uccidere un imprenditore. Le indagini hanno rilevato l’esistenza di una fragile pax mafiosa sul territorio che rischia di saltare da un momento all’altro.

Altro che carcere duro, è un colabrodo

Il capitolo più delicato dell’indagine coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Claudio Camilleri, Calogero Ferrara e Gianluca De Leo riguarda le connivenze di cancellieri, ispettore di polizia e agenti della penitenziaria.

Tre importanti capimafia di Agrigento, Trapani e Gela sarebbero riusciti a dialogare a distanza. I messaggi sarebbero stati veicolati nella sale colloqui dove i sistemi di sicurezza e vigilanza fanno acqua grazie alla complicità di alcuni agenti.

Il boss agrigentino Giuseppe Falsone avrebbe sfruttato l’aiuto dell’avvocato Porcello. Addirittura una volta le fu consentito di entrare in carcere con il telefonino che usava mentre era a colloqui con il capomafia collegato dal carcere di Novara. Il legale riceveva le lettere non solo di Falsone, ma di altri due capimafia di Trapani e Gela detenuti al 41 bis nello stesso carcere. La corrispondenza non veniva sottoposta a censura e poi il legale avrebbe girato le risposte ai detenuti.

Fino ad ora i tre boss mafiosi si sono scambiati informazioni, ma potrebbero anche sfruttare la situazione per “mettere in pericolo anche la sicurezza dello Stato”.

Inginocchiato al cospetto del boss

L’uomo forte a Canicattì viene individuato in un anziano boss. Al suo cospetto sarebbe stato condotto un pregiudicato che aveva commesso un furto senza autorizzazione. Lo costrinsero a implorare in ginocchio pietà per se stesso e per la moglie. La mafia della provincia di Agrigento avrebbe messo le mani sul settore della vendita dell’uva e di altri prodotti ortofrutticoli.