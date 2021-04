Noto, incendio nella riserva naturale di Vendicari VIDEO

Un incendio è divampato oggi pomeriggio nella Riserva naturale di Vendicari, a Noto, nel Siracusano. Le fiamme si sono sviluppate nella zona del nel Pantano piccolo.

Partite dall’area di Calamosche, le fiamme hanno attaccato il canneto e si sono propagate fino a raggiungere il pantano piccolo e quello grande.

Il danno ecologico è immenso in quanto l’area è abitata da uccelli migratori rari che rendono Vendicari oasi fanunistica nazionale.

Avvistato alle 17.30 il fumo, i volontari del MAI (Movimento antincendio ibleo) si sono recati sul posto nel tentativo di aiutare e soprattutto di attirare l’attenzione delle autorità.

“Le aree sottoposte a tutela devono essere tutelate e non esposte a rischio di abbandono come la bellissima Riserva Naturale di Cava Grande che dopo gli incendi del 2014 è stata chiusa e dimenticata”, si legge in una nota del MAI, movimento spontaneo di associazioni e cittadini nato nell’agosto 2020, a seguito del terribile incendio nei pressi di Noto, che chiede tempestività nell’informare i cittadini dell’importanza di fare prevenzione e nel dotarsi dei giusti mezzi, chiede serietà nelle indagini per sapere chi è stato ad appiccare il fuoco e nell’applicazione puntuale delle leggi sulla prevenzione.