PALERMO- Il 23 aprile Palermo e la sua provincia saranno ancora zona rossa? Questa è la domanda e per ora, fermo restando che gli scenari del Covid sono fluidi, la risposta sembra convergere verso il sì, almeno secondo gli interlocutori con cui abbiamo dialogato. E’ un ‘sì’ da prendere con le molle, soggetto a variabili, cambiamenti e valutazioni ancora in itinere, ma è il dato che, al momento, registriamo.

Dal Comune, per esempio, fanno sapere che gli indicatori registrati fino a ieri offrono una visuale dei contagi da ‘zona rossa’. Cioè, il famoso parametro dei 250 positivi ogni centomila abitanti. Filtra anche una diplomatica rimostranza nei confronti dell’Ufficio del commissario per l’emergenza che non avrebbe inviato gli ultimi report disponibili su base cittadina e provinciale. Ecco perché il sindaco Orlando quei numeri li avrebbe chiesti direttamente all’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Secondo quanto viene rappresentato il dato complessivo, tra la città e il resto, del contagio sarebbe dunque ancora superiore a 250.

Il commissario per l’emergenza, Renato Costa, rimanda al mittente le critiche: “Non tocca a me fornire il report al Comune – dice – perché le statistiche che contano unicamente sono quelle del Dasoe (il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico alla ribalta della cronaca nell’inchiesta sul calcolo dei ‘dati falsi’, ndr). In ogni caso, l’incidenza da considerare è settimanale. Posso dire quello che penso io, la sensazione che ho: il virus è impegnativo e circola, per quanto ci siano segnali blandi di minore pressione sugli ospedali, segnali che, però, non permettono allentamenti. Non tocca a me fare delle valutazioni, a margine, ripeto che la zona rossa fatta così, con tante persone in giro, penalizza soltanto i commercianti”. Un concetto già sottolineato dal commissario.

E sulle modalità della zona rossa ci sarebbe molto, in effetti, da osservare, come ha chiosato lo psichiatra Daniele La Barbera: “Annotiamo comportamenti rilassati. Per strada ci sono tante persone, molti indossano la mascherina distrattamente”. Ovvero: non pare che ci sia quella fortemente minore circolazione necessaria per abbassare la febbre della pandemia. La suddivisione dei contagi per province, secondo il bollettino di ieri, 19 aprile, resta tutt’altro che confortante.