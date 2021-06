Problemi nella consegna dei vaccini: a Randazzo monta la rabbia

RANDAZZO – Un problema di consegna delle dosi dei vaccini all’ospedale di Randazzo ha scatenato la rabbia di chi – anche da ieri – attende ormai da ore di ricevere la somministrazione. “Il mio appuntamento era ieri alle 11, ma arrivata qui non c’erano più vaccini”, racconta a LiveSicilia una signora, che stamattina è tornata a fare la fila. “I vaccini sono arrivati verso le 10. Ancora stanno scongelando – ci dice quando è già passato da un pezzo mezzogiorno”.









Il siero Pfizer richiede infatti temperature molto basse ed occorre del tempo per la preparazione delle dosi. “Stanno vaccinando quelli che ieri non hanno potuto farlo per la mancanza dei vaccini, gli altri non sanno ancora se saranno vaccinati”, spiega ancora la donna.

File davanti alla porta dei locali dell’ospedale che sono stati riservati alle inoculazioni. Sedie – non sufficienti all’afflusso di gente- nella zona dove non batte il sole. Ma oltre al caldo e alla lunga attesa, “siamo costretti – denuncia la signora – ad attendere il nostro turno in strada dove è parcheggiato un mezzo della nettezza urbana. Ma si trattano così gli utenti? Una disorganizzazione totale”, conclude.

Il disagio è stato creato per “un ritardo nella consegna dei vaccini da parte della farmacia di Bronte. Ma stamattina è stato risolto”, ci dicono dall’ufficio stampa del Commissario per l’emergenza Covid.

Alla fine (alle 13) “il miracolo è avvenuto: vaccino fatto”, ironizza la signora.