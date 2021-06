LiveSicilia e l’algoritmo del dovere di informare

Difficilmente si può osservare questa terra senza essere rapiti dalla sua bellezza, senza restare colpiti dalle sue profonde contraddizioni.

Noi abbiamo avuto la possibilità di raccontare questa terra grazie a un uomo, un professionista straordinario, Francesco Foresta.

Purtroppo siamo stati costretti a salutarlo prima del tempo.

Ma ci sono delle persone, delle cose, che entrano a far parte del tuo cuore e da loro non ti puoi più allontanare. Così è stato per Francesco e così è per LiveSicilia: da 12 anni non ci siamo mai separati.

Il potere

In Sicilia il potere viene utilizzato molto spesso per gestire la cosa pubblica al fine di alimentare il proprio apparato personale. Senza un buon amico, molto spesso, anche i diritti più elementari risultano inaccessibili. Noi abbiamo avuto la possibilità, con LiveSicilia, di raccontare anche quello che accade ai piani alti delle istituzioni senza restare intrappolati nelle maglie del potere.

Per questo devo ringraziare, in modo particolare, gli editori e i fondatori di LiveSicilia e chi mi ha preceduto. Un abbraccio fraterno va a Salvo Toscano, uno dei migliori professionisti siciliani, che ha guidato il nostro quotidiano durante un difficile anno di pandemia, con grande prestigio.

L’algoritmo

Oggi siamo bombardati da decine, da migliaia di messaggi, riusciamo a comunicare senza neanche aprire la bocca. E lo stesso discorso vale anche per il mondo delle notizie, che viaggiano veloci attraverso delle regole, che non sono quelle dell’informazione tradizionale. Tutto è subordinato agli algoritmi di facebook e di google.

La nostra certezza

Abbiamo una certezza: nessun algoritmo potrà mai soppiantare il dovere di informare. Ecco perché assumere la direzione di LiveSicilia, oltre a essere una scelta d’amore, è un onore.

Un onore per quello che rappresenta questa testata e un onore per quello che rappresenta la comunità che produce questa testata. Una comunità editoriale e di grandi professionisti.

