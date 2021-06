Donne e bambini inghiottiti dal mare: il video della tragedia

Le immagini sono strazianti. Descrivono l’ennesima tragedia a largo di Lampedusa. Non servono parole, basta purtroppo guardare e ascoltare le voci degli uomini e delle donne che la scorsa notte si trovavano a bordo del barcone naufragato. Otto donne sono morte annegate, ci sono una decina di dispersi, tra cui dei bambini.

Guardia costiera e guardia di finanza proseguono nelle ricerche, la speranza di salvare altre vite è labilissima.

Con un telefonino qualcuno nella tragica notte di Lampedusa ha ripreso la scena. Le donne urlano. Si sente il respiro affannoso. Si aggrappano ai salvagente. In 46 saranno tratti in salvo, gli altri vengono risucchiati dal mare. Di fronte a scene simili non si può restare indifferenti.