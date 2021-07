Centrodx, De Luca attacca: “Dov’è Musumeci?” VIDEO

SANT’ALESSIO (ME) – “Dove è stato Nello Musumeci? Musumeci è distratto dai cavalli e da altro. La Sicilia non è amministrata da 10 anni”. Sono le prime parole del sindaco di Messina Cateno de Luca, intervistato da LiveSicilia.

Nel convegno sui trasporti organizzato da Raffaele Stancanelli, l’europarlamentare meloniano ex ammico di Nello Musumeci, la sedia vuota del presidente della Regione, non invitato, né atteso, lascia spazio agli attacchi, non solo velati.

“I sondaggi che fanno – continua De Luca – dicono una cosa che nessuno può contestare. Chi non ha Cateno De Luca al suo fianco, perde. Ma io non voglio stare al fianco di qualcuno. È ovvio che c’è un centrodestra che sollecita Cateno De Luca a una riflessione, ma Cateno De Luca sta dicendo al centrodestra che sono fuori tempo massimo”.

“Non solo pensano – conclude il sindaco di Messina che io faccio il cavallo di troia. Hanno fallito

Io sono già candidato, a settembre parte il tour che porterà alla liberazione della malarazza di questa politica che ha stuprato la Sicilia negli ultimi 10 anni”. Guarda il video.