Tentato omicidio, politico eletto con la Lega spara: VIDEO

LICATA – Spara quattro colpi di arma da fuoco all’indirizzo del socio in affari, con cui gestisce un’agenzia di onoranze funebri, e poco dopo si presenta dai carabinieri accompagnato dal legale di fiducia. Gaetano Aronica, 48enne consigliere comunale di Licata, eletto nell’ultima tornata elettorale del 2018 con la Lega, è adesso indagato a piede libero per tentato omicidio e porto illegale di arma.

Dalla Lega fanno sapere “che non è stato mai tesserato col partito”. La sparatoria è avvenuta nella serata di ieri in via Grangela, a pochi passi dalla sede del comune di Licata. Nel pomeriggio si era tenuta una seduta del consiglio comunale a cui Aronica aveva partecipato. GUARDA IL VIDEO

Dei quattro proiettili calibro 22 esplosi, soltanto uno è andato a segno colpendo di striscio ad un braccio il socio in affari. Quest’ultimo, un 71enne di Licata, è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Non è in pericolo di vita e gli sono stati diagnosticati venti giorni di prognosi. Il consigliere comunale, dopo aver sparato, si è presentato dai carabinieri insieme all’avvocato. E’ stato lui, durante la perquisizione, a far rinvenire la pistola che deteneva illegalmente. Restano da chiarire ancora alcune circostanze. Appena una settimana fa è stata esplosa una raffica di colpi contro le vetrate della stessa agenzia di onoranze funebri. Gli investigatori stanno cercando di capire, alla luce di quanto avvenuto, se i due fatti possano essere collegati.

La precisazione

La sezione della Lega di Licata precisa che il consigliere comunale Gaetano Aronica non è tesserato, nè ricopre o ha ricoperto altri ruoli all’interno della Lega. Alle ultime elezioni amministrative, risalenti al 2018, Aronica era sí candidato nella lista della Lega ma non si é mai dichiarato Lega all’interno del consiglio comunale, ed è da anni un consigliere civico, addirittura per un periodo a sostegno dell’attuale sindaco.

La risposta

Gentilissimi militanti della Lega di Licata, alleghiamo annuncio del leghista Pagano, esponente di rilievo, che si congratula per l’elezione di Aronica “con la Lega”.

Antonio Condorelli (Direttore di LiveSicilia)