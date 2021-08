PALERMO – I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno chiamato l’operazione “Vespa special 50” perché era questo il modello più rubato dalla banda. Sette persone finiscono agli arresti, due in carcere e cinque ai domiciliari. Ad altri due indagati è stato imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha accolto la ricostruzione della Procura, secondo cui i dieci indagati, tutti del quartiere Brancaccio e già noti alle forze dell’ordine, avrebbero commesso furti, rapine ed estorsioni a Bolognetta, Misilmeri, Marineo, San Giuseppe Jato, Belmonte Mezzagno, Ficarazzi, Bagheria e Monreale.

Si muovevano in provincia, scassinavano le saracinesche dei garage, razziavano auto e ciclomotori (e non solo) che rivendevano, interi o a pezzi, oppure usavano per altri colpi. Altre volte chiedevano il pizzo ai proprietari per restituire i mezzi con il metodo del “cavallo di ritorno”. Agivano in gruppo con il volto coperto dai cappucci delle felpe o da scaldacollo. Una ventina i colpi ricostruiti dai carabinieri grazie alle telecamere.