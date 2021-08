PALERMO – “Il Consiglio di Sicurezza Onu batta subito un colpo. La drammatica emergenza umanitaria in Afghanistan impone interventi immediati per salvare migliaia di vite”. È l’accorato appello lanciato dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che apre alla possibilità di accogliere quanti, in queste ore, cercano di sfuggire alla morte.

“Accoglienza e rispetto dei diritti umani”

“Palermo, insieme alle città europee – aggiunge Orlando -, è pronta ad accogliere dimostrando il rispetto dei diritti umani. Quello che sta accadendo in Afghanistan e’ la conferma di quanto non abbia senso imporre i principi democratici. In guerra l’avversario va combattuto e sconfitto. Pensare poi di imporre democrazia e rispetto dei diritti genera solo violenze e fornisce pericolosi alibi. Serve – conclude Orlando – immediatamente un’azione diplomatica per evitare il massacro di una popolazione inerme”.