CALCIO - SERIE C

PALERMO – Esordio in campionato vincente per il Palermo che, grazie alle reti siglate da Floriano e Soleri, mette al tappeto per 2-0 il Latina.

I rosanero hanno come obiettivo di lottare per la Serie B e nella vittoria conquistata ieri hanno dimostrato di saper lottare senza farsi intimorire dagli avversari.

Di seguito la fotogallery del match a cura di Alessandra Lo Monaco: