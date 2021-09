CATANIA – Da ieri sera è tornata a brillare la fontana de “I Malavoglia”, opera dello scultore Carmelo Mendola, installata nel 1975 in piazza Verga ma non più in funzione da diversi anni. Tra un anno sarà celebrato il centenario della morte di Giovanni Verga, scrittore verista a cui è ispirata l’opera.

Ieri sera è stata riconsegnata alla città la fontana dedicata al romanzo del Verga. Alla presenza di autorità civili, militari e con l’esecuzione di alcuni brani di musica classica eseguiti dai ragazzi dell’istituto Musicale Vincenzo Bellini che hanno preceduto l’illuminazione dell’opera restaurata.

Presente anche il sindaco Salvo Pogliese: “La splendida fontana di Mendola datata 1975 e dedicata a uno dei più nobili figli della nostra terra quale è stato Giovanni Verga, oggi, viene restituita alla città in tutta la sua bellezza – sono le prime parole di Pogliese in piazza Verga – dopo 46 anni dei quali 20 di totale abbandono con un intervento di restauro di eccezionale valenza voluto dagli stessi catanesi, attraverso il percorso di Democrazia Partecipata nel 2017, oggi, la fontana di piazza Verga torna alla sua bellezza originaria ”.

Nel 2018 sono iniziati i lavori di restauro dell’opera con un costo previsto di 200.000 euro integrato da altri 30.000 euro provenienti dalla tassa di soggiorno. “Un lavoro certosino sia sul nuovo impianto elettrico, sia sul monumento che è stato, finalmente riportato al suo colore originale”, conclude Pogliese.