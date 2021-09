Femminicidio, la telecamera dei vicini avrebbe registrato tutto

BRONTE – Ricorda Vanessa, l’ultima ragazza uccisa. Un femminicidio che ha lasciato un vuoto in ogni donna. E così ha deciso di diventare più attenta, più prudente. Perché già c’è il covid che può mettere a rischio il figlio che porta in grembo, ma non può rischiare di diventare vittima di violenza. Ma a pochi passi dalla sua casa, stamattina, mentre riposava con suo marito hanno ammazzato Ada Rotini. Una vicina di Filippo Asero ha raccontato a LiveSicilia che è stata svegliata da alcune urla, ma lei pensava fossero le voci delle madri dei bimbi del quartiere.

Poi dalla telecamere ha visto gente in divisa e ha chiamato immediatamente il marito. Quelle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza sono state acquisite dai carabinieri che le stanno visionando. Potrebbero aver registrato i terribili momenti del femminicidio in via Boscia.