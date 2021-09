Catania, lo sgombero dell’Auro LE FOTO

CATANIA – Sgomberato, dalle prime luci della mattinata, il Centro sociale Auro in via Santa Maria del Rosario. Gli uomini della Polizia Locale, della Polizia e della Guardia di Finanza e dei Carabinieri hanno aperto la porta e hanno fatto irruzione all’interno dei locali del centro sociale. “Quello che abbiamo trovato dentro è solo degrado – dicono i primi agenti che escono dallo stabile sgomberato – una situazione igienico-sanitaria a limite”.

All’interno è stata trovata solo una persona. Le operazioni di sgombero di diverso materiale e spazzatura sono ancora in corso. Tutte bloccate le vie di accesso al centro Auro, via Sant’Agata, via Santa Maria del Rosario e via Vittorio Emanuele dagli uomini di Polizia, Caraninieri e Guardia di Finanza. Il recupero dell’immobile avverrà, secondo le prime indiscrezioni, con l’ausilio di fondi del Ministero ai Beni Culturali.