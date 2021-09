Gianni Morandi in vacanza a Palermo: “Città fantastica” FOTO

PALERMO – Qualche giorno di vacanza a Palermo per il cantante Gianni Morandi che, insieme alla moglie Anna, ha trascorso due giorni nel capoluogo siciliano.

Morandi il 13 settembre è stato a Mondello e tramite i propri social ha scritto “13 settembre. Sono a Mondello, è una bellissima giornata. Vorrei fare un bagno in mare…”.

Il 14 settembre, invece, il cantante è stato in centro città ed immortalato davanti il Teatro Politeama Garibaldi ha scritto: ” Sono a Palermo, in Piazza Politeama. Una città fantastica, con tante cose da vedere: la Casa Professa, la Cappella Palatina, la Cattedrale, i tre mercati arabi, Piazza della vergogna, etc. etc…….”.

Tantissimi fan hanno commentato le foto del cantante tristi per non averlo potuto incontrare e per non aver potuto immortalare l’incontro.