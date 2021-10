Piove e la città si allaga: piazza Alcide De Gasperi sommersa dall’acqua VIDEO

L'acqua non riesce a defluire e causa notevoli disagi ai cittadini

PALERMO – La città di Palermo è sotto la morsa della pioggia, anche se non intensa, ma che, nonostante tutto, sta causando tanti disagi alla circolazione.

Spesso le strade, come accaduto qualche giorno fa, si allagano, i tombini scoppiano e i disagi sono enormi per tutta la popolazione. A causa delle piogge piazza Alcide De Gasperi è completamente allagata e per i pedoni è impossibile attraversare la strada senza essere sommersi dall’acqua.