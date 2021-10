Palermo, rimossi i rifiuti speciali incendiati in via Scaglione – FOTO

PALERMO – Rimosso il materiale speciale combusto e i sacchi per terra in via Pietro Scaglione, a Palermo, in seguito all’incendio divampato nella tarda serata di giovedì scorso. Svuotati anche i cassonetti che strabordavano di sacchetti.









La settimana scorsa, ignoti hanno dato alle fiamme due campane della raccolta differenziata. Per domare l’incendio è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. “Quando un rifiuto viene bruciato – spiega la Rap – é un danno maggiore per l’ambiente e porta a rallentare la rimozione, in quanto bisogna caratterizzare il rifiuto prima di rimuoverlo. La combustione reca danno alla cittadinanza e all’ambiente. Si fa appello a non bruciare né ingombranti né rifiuti”.



