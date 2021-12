Trabia: cavallo cade in un pozzo, salvato dai vigili del fuoco – VIDEO

PALERMO – I vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono intervenuti questa notte in contrada Sant’Onofrio, nel comune di Trabia, per il recupero di un cavallo caduto dentro un pozzo all’interno di un’area privata. Personale del SAF, del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco, e dal personale del distaccamento di Termini Imerese hanno lavorato per ore per trarre in salvo l’animale.



Da quanto potuto constatare sul posto, è emerso che a causa del peso del cavallo si è verificato il cedimento della copertura del pozzo, che ha un diametro di circa 2 m, causando la caduta del cavallo all’interno dello stesso. Il pozzo, anche a causa delle copiose piogge di questi ultimi giorni, era completamente pieno d’acqua.

I pompieri sono riusciti ad imbragare l’equino, che continuava a mantenere la testa fuori dall’acqua, tirandolo fuori dal pozzo e restituendolo alle cure del proprietario.



