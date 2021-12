PALERMO – Il Palermo, dopo la sconfitta contro il Catania, non va oltre il pari a rete involte contro la capolista Bari (CLICCA QUI PER IL RACCONTO DELLA GARA). I rosanero hanno giocato tutta la seconda frazione di gara in superiorità numerica, ma questo non ha favorito i padroni di casa che nei minuti finali hanno anche rischiato di finire sconfitti.

Di seguito la fotogallery del match: