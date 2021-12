Tragedia in autostrada FOTO muore a 50 anni, è un catanese

Fino alla fine, parenti e amici hanno sperato che non fosse lui.

CATANIA – Il 2021 si chiude con un’altra vittima della strada. L’ennesima in questo anno di tanto sangue sulle arterie siciliane. La vittima del tragico incidente avvenuto stamattina alle otto sulla Catania-Siracusa all’altezza di Melilli, nel siracusano, è un catanese: Stefano Amoruso, 50 anni, di Acireale. Fino all’ultimo gli amici e i parenti hanno sperato che non fosse lui, purtroppo però qualche ora fa è arrivata la conferma che ha trafitto il cuore di quanti conoscevano Stefano. Soprattutto nella zona jonica, tra Giarre e Riposto. Per lui purtroppo l’impatto è stato fatale: inutile anche arrivo dell’elisoccorso.

L’incidente

Drammatica la scena che si è presentata davanti ai vigili del fuoco. Due auto completamente accartocciate. Un maxi tamponamento che ha coinvolto otto vetture che viaggiavano da Catania verso Siracusa. Amoruso è stato sbalzato fuori dall’auto ed è precipitato nelle campagne sotto il viadotto.

Il bilancio, pesantissimo, riguarda anche tre feriti tra i passeggeri delle macchine coinvolte. Fortunatamente non sono in gravi condizioni. Sono due militari della Marina Militare trasferiti all’ospedale di Lentini, il terzo invece è un militare di Sigonella che è già ricoverato nell’ospedale miliare della base americana.

La polizia stradale di Lentini è sul teatro del terribile incidente per coordinare le operazioni sia di viabilità che di rimozione dei mezzi. Per diverso tempo l’autostrada, come comunicato dall’Anas, tra Lentini e Augusta è stata bloccata al traffico.

L’inchiesta della stradale

La dinamica è ancora difficile da ricostruire. La Procura di Siracusa ha aperto un’indagine delegata alla polizia stradale di Lentini. C’è una telecamera che anche se lontana dal luogo preciso dell’impatto avvenuto al km 20 dell’autostrada in direzione Siracusa, proprio nel curvone dopo la galleria, ha registrato il tragico incidente. Il primo impatto è avvenuto tra le due auto rosse (in una di queste viaggiava la vittima) che hanno finito la loro corsa vicino al guard rail della corsia di sorpasso. Da qui un effetto domino con le altre vetture che sopraggiungevano, incapaci per diverse condizioni anche di visibilità di evitare il contatto. La presenza poi di un autocarro e di diverse persone nella sede stradale ha fermato l’onda. Alla fine sono otto i veicoli coinvolti e su cui dovranno essere accertate le responsabilità. Ma le prime risposte potrebbero arrivare proprio dai filmati già acquisiti dai poliziotti della stradale.