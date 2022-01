Palermo, pronto soccorso nel caos per Covid VIDEO FOTO

Il pronto soccorso Covid dell’ospedale ‘Cervello’ di Palermo è nel caos. Tantissimi ricoverati, al momento sono circa sessanta per un indice di sovraffollamento del trecento per cento. Si sta cercando di smistare i malati negli altri ospedali. Foto e video, girati nel tardo pomeriggio, documentano uno dei frangenti più drammatici nel corso della pandemia con la fila delle ambulanze, con le sirene accese, perché c’è chi protesta. La situazione è pesante. I contagi aumentano a vista d’occhio e di conseguenza gli ospedali si riempiono anche di pazienti magari con qualche sintomo che non sanno dove andare o cosa fare, in un momento di confusione. E poi c’è il grande problema dei no vax che continuano ad affollare posti letto tra pronto soccorso e Terapia intensiva. Veniamo, oltretutto, dalle feste di Natale con relativi assembramenti. Uno scenario che sembra avere portato alla tempesta perfetta.

Confusione per tutto il giorno

E’ da giorni che LiveSicilia.it racconta una situazione al limite nel pronto soccorso palermitano e negli ospedali siciliani. Si sta cercando di fare rientrare l’emergenza. Oggi è stato un giorno particolarmente complicato che ha fatto innalzare i livelli di allerta, proprio per l’afflusso importante di pazienti. Si sta intervenendo anche con la riconversione dei posti letto che, fatalmente, toglierà spazi ai malati di altre patologie. Il personale sanitario è allo stremo, mentre si va verso un’altra notte del Covid che non si presenta facile. I bollettini non sono rassicuranti. Queste immagini ci riportano con la mente alle file delle prime ondate. I vaccini salvano vite e se non ci fossero avremmo un’ecatombe in corso dai toni più cruenti. Ma l’emergenza è palese.



