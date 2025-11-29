A Frutech, la valorizzazione della filiera agroalimentare VIDEO

La tavola rotonda tenuta a SiciliaFiera

MISTERBIANCO (CATANIA) Una tavola rotonda che ha posto al centro di un dibattito, coinvolgente e partecipato, la sostenibilità della spesa per le famiglie. A Frutech il panel su “La sostenibilità nel carrello” ha acceso i riflettori sulla valorizzazione della filiera agroalimentare. Ma anche sul ruolo della grande distribuzione.

La filiera agroalimentare

Ad intervenire, l’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo, il Cavaliere Giovanni Arena amministratore delegato del Gruppo Arena, il deputato regionale Nicola D’Agostino, il presidente di SiciliaFiera, Nino Di Cavolo, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro.

“La filiera agroalimentare sostenuta dalla grande distribuzione appartiene ai territori. E proseguiremo su questa strada che porta alla valorizzazione dei prodotti della nostra terra”, ha spiegato il Cavaliere Arena.