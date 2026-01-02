Aci Castello, esplode una bombola: coppia viva per miracolo FOTO

Il boato e la paura fra i residenti

ACI CASTELLO (CATANIA) – Un boato che in via Antonello da Messina, sul lungomare di Aci Castello, aveva fatto temere il peggio. Alla fine, solo tanta paura ed un immobile dichiarato inagibile dai vigili del fuoco intervenuti tempestivamente sul posto. Una bombola collegata ad una stufa dell’appartamento sito al civico 17 è esplosa seminando il panico tra i residenti.

Aci Castello, l’esplosione della bombola

Come detto, si era temuto il peggio. Ma la coppia di 80 e 75 anni che viveva nel residence della Scogliera si è miracolosamente salvata. Il fragore dell’esplosione e poi le fiamme.

I vigili del fuoco del distaccamento di Acireale e del Comando provinciale sono riusciti celermente a contenere il rogo ed a mettere in sicurezza l’area.

Sul posto, anche i carabinieri della Compagnia acese e diverse ambulanze del 118. In queste ore si sta monitorando la tenuta strutturale degli immobili vicini interessati dall’onda d’urto della deflagrazione.