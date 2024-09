Le immagini social hanno suscitato curiosità

IN BREVE

ACI TREZZA (CATANIA) – Per gli autori del video si tratta di uno squalo. Ma non siamo in grado di confermarlo. Di certo c’è che la pinna dalla tipica forma a vela c’è. E fa la sua impressione. Le immagini sono state catturate a largo di Aci Trezza, borgo del Catanese, e suscitano curiosità.

Si tratta di un video social. Nessun allarmismo, la cattura di un momento che andava raccontato.