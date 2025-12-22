Anastasi dopo l’ok al Bilancio: “Il 2026 sarà un banco di prova per il consiglio”

VIDEO. Le parole del presidente dell'assise e l'imminente questione urbanistica

CATANIA – “È stato il primo Bilancio post dissesto: per questo sono felice che sia passato grazie alla responsabilità dei consiglieri”. A margine del via libera dato dall’assise di Palazzo degli elefanti allo strumento finanziario, il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi prova a tracciare gli obiettivi di un inizio 2026 che attende al varco anche la ‘nuova riedizione‘ del Piano regolatore.

‘L’approccio degli assessori’

“In questi giorni sono arrivati sul tavolo della presidenza il Piano dei chioschi, dei dehors e stiamo aspettando il nuovo Piano regolatore – prosegue Anastasi -. Basta questo per dire che il 2026 sarà un banco di prova importante per il nostro consiglio comunale”.

Infine: “Avere assessori che fino a ieri sedevano in consiglio può solamente d’aiuto. Perché si comprende da sé che quando si va in consiglio c’è un approccio diverso. Il consiglio è un organo di controllo: e quella che tante può sembrare come una perdita di tempo o un’azione strumentale è, invece, necessaria per esitare le delibere nel miglio modo possibile”.