Terrore in volo, apre il portellone dell’aereo a 260 chilometri orari VIDEO

Le incredibili immagini filmate dai passeggeri

Un uomo ha aperto il portellone di un aereo di linea in fase di atterraggio, con a bordo 194 passeggeri, mentre il velivolo procedeva a una velocità circa 260 chilometri orari. Lo scenario da pellicola cinematografica, documentato da alcune persone a bordo come testimonia il video in alto, ha avuto luogo in Corea del Sud a bordo di un aereo dell’Asiana Airlines. Il trentenne protagonista del folle gesto ha agito quando l’Airbus era ormai giunto a poco più di duecento metri dal suolo, quasi al termine della tratta.

I media locali e internazionali riferiscono che, data la straordinarietà della circostanza, l’atterraggio all’aeroporto di Daegu è di fatto avvenuto con il portellone aperto. L’uomo che ha aperto il portellone dell’aereo in volo è stato prontamente arrestato dalla polizia. I 194 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio di Asiana Airlines sono sopravvissuti, ma il personale sanitario ha dovuto prestare assistenza a 12 persone che accusavano problemi respiratori dovuti allo scompenso generato dall’apertura del portellone in volo, senza contare la presenza di numerosi passeggeri in età scolare: “I bambini erano spaventati, tremavano e piangevano”, ha raccontato a Yonhap un genitore che era presente a bordo, citato dal Corriere della Sera.

