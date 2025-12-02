 Assenza (FdI): "Galvagno dimostrerà le sue ragioni" VIDEO
Assenza (FdI): “Galvagno dimostrerà le sue ragioni” VIDEO

Le parole del capogruppo di FdI all'Ars
PALERMO – “Siamo ancora alla semplice richiesta di rinvio a giudizio, ci sarà un’udienza preliminare, io confido che l’onorevole Galvagno, riuscirà ancora una volta a dimostrare le sue buone ragioni e tutto si concluderà lì”.

Sono le parole di Giorgio Assenza, capogruppo all’Ars di Fratelli d’Italia, che è intervenuto sulla richiesta di processo per il presidente dell’Ars.

Assenza interviene sulla richiesta per Galvagno

“Nel caso di eventuale rinvio a giudizio, che io sono portato a escludere – continua Assenza – con la posizione di indagato che si trasforma in imputato, non penso che sia necessario pensare a dimissioni o quant’altro, prima dell’udienza preliminare sarebbe assurdo. Tra l’altro vedo che il quadro accusatorio si è ridimensionato rispetto a quello iniziale, quasi tutte le ipotesi di corruzione sono cadute, ne è rimasta una sola che avverebbe attraverso un articolo di legge e mi sembra abbastanza improbabile”, conclude.

