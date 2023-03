Il video virale è spopolato sui social

1' DI LETTURA

PECHINO (Cina) – Negli ultimi giorni sta spopolando sui social un video che mostra diverse auto infestate da vermi. Le immagini hanno attirato l’attenzione e creato un certo scompiglio su TikTok, tanto che si è persino parlato dell’inizio dell’apocalisse post Covid.

Ma qual è la verità? In realtà non si sa molto sull’accaduto. Le autorità cinesi non hanno fornito dettagli su ciò che si vede nel video.

In ballo due teorie. La prima è che si tratti di fiori di pioppo e non di auto infestate da vermi. I fiori di questi alberi somigliano a delle larve e si trovano facilmente nella città di Pechino. In una forte tempesta, questi fiori bagnati danno la sensazione di muoversi.

La seconda teoria, riguarda la cosiddetta “luna piena di vermi”, che è il nome ‘ultima luna piena invernale dell’emisfero nord. Il particolare nome deriva dai vermi che compaiono nel terreno quando la temperatura aumenta gradualmente.

TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: SEGUI LA SEZIONE