Incendio a Bellolampo, impegnati vigili del fuoco e operai – IL VIDEO

La lotta contro le fiamme

PALERMO- Fiamme a Bellolampo. L’incendio è divampato, secondo le prime informazioni, in una scarpata vicina alla settima vasca della discarica e ha preso l’immondizia. I vigili del fuoco stanno operando per lo spegnimento, aiutati dal personale della Rap, l’azienda partecipata che raccoglie i rifiuti. Il vento è un ostacolo in più per l’azione di contrasto. Al momento il rogo non sembra essersi sviluppato ulteriormente. Si sta cercando di tenerlo sotto controllo.

“Siamo riusciti ad intervenire per tempo – dice il presidente della Rap, Giuseppe Todaro – Il monitoraggio viene fatto in modo costante. Abbiamo le immagini e attendo una relazione di servizio su quanto successo”.

“Arrivano notizie allarmanti di un incendio divampato stasera nella settima vasca di Bellolampo. I vigili del fuoco sono già in loco e a lavoro supportati da operai della Rap. L’ennesimo incendio nella nostra discarica pubblica dopo gli eventi dello scorso anno. Tutto questo è inaccettabile”. Così scrive, pubblicando una foto su Facebook, il consigliere comunale del M5S, Antonio Randazzo.

Il focolaio si è manifestato intorno alle otto di sera. Non sarebbe il primo caso che riguarda la zona. Nei giorni scorsi anche un materasso avrebbe preso fuoco, ma si è intervenuti prima che si verificassero conseguenze peggiori. Adesso bisognerà capire quanto l’accaduto potrà incidere sull’operatività della discarica e che impatto avrà a livello ambientale.