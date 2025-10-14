Perquisizioni

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Diciotto arresti per droga a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Sgominata dai carabinieri una banda dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Undici persone sono finite ai domiciliari, sette in carcere.

Oltre cento carabinieri in azione

L’inchiesta è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Oltre cento i militari impegnati nell’operazione iniziata all’alba. In azione il Comando provinciale di Trapani con l’ausilio dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia e di un elicottero. Numerose le perquisizioni effettuate a carico degli indagati alla ricerca di armi, droga e denaro.

L’indagine

L’indagine, iniziata sotto la direzione della Procura di Marsala, poi passata alla Dda Palermo, ha scoperto una banda che vendeva al dettaglio eroina, cocaina-crack, haschish e marijuana in una piazza di spaccio allestita in un appartamento del quartiere Mazara due.

Al vertice dell’organizzazione c’era un uomo soprannominato “il principale” che dirigeva l’associazione definendo ruoli, compiti, e turnazioni e delegando al fratello il compito di curare il ritiro e l’occultamento delle partite di droga consegnate dai corrieri palermitani. La casa era dotata di porte blindate e sistemi di video sorveglianza che consentivano ai pusher di vendere a un fidelizzato bacino di clienti-assuntori.

“Rilevanti – dicono i carabinieri – nel corso delle indagini sono stati gli esiti delle attività di riscontro delle intercettazioni, che consentivano l’arresto in flagranza 6 persone e la denuncia di altre cinque, e il sequestro di: 141.526 euro in contanti; 491 grammi di eroina, 214,2 grammi di cocaina, 2 kg di hashish e 2 appartamenti di edilizia popolare in cui veniva organizzato il traffico di droga”.

