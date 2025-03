Il via libera del consiglio al Piano regolatore portuale

CATANIA – Un voto, quello Piano regolatore del porto, giunto ieri dopo le ore 23. Ed in consiglio comunale (e non solo in assise) non sono mancate le polemiche: precedente, ventiquattr’ore prima, da un acceso dibattito. Nelle parole del capogruppo di FdI, Daniele Bottino e del pentastellato Graziano Bonaccorsi, due visioni diametralmente opposte della questione.

Voto che, giova ricordarlo, non sarebbe stato in alcun modo vincolante nei confronti dell’autorità portuale.