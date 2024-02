Calciatore muore colpito da un fulmine durante la partita: inutili i soccorsi VIDEO

Il decesso nonostante i soccorsi immediati

INDONESIA – Una tragedia ha scosso il mondo del calcio in Indonesia. Septain Raharja, un calciatore di 35 anni, è deceduto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre era in campo. L’incidente si è verificato durante una partita amichevole tra la squadra di Raharja, il Subang, e l’Fc Bandung. Un video dell’incidente, che mostra il momento esatto in cui il fulmine colpisce Raharja, sta facendo il giro dei social network, suscitando sgomento e tristezza nella comunità sportiva e oltre.

Calciatore colpito da fulmine: il trasporto in ospedale e il decesso

Subito i tentativi immediati di soccorso. Nonostante il calciatore colpito dal fulmine fosse ancora vivo al momento del trasporto in ospedale, le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi per poter essere salvato.



TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE