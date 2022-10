Precipita un Canadair nel Catanese, due vittime VIDEO

Era in azione per spegnere un incendio, fatale l'urto della carena con un costone roccioso

LINGUAGLOSSA (CATANIA) – Sarebbe precipitato a causa “dell’urto della carena contro la costa della montagna” il Canadair dei vigili del fuoco precipitato in Sicilia. Questa la prima ricostruzione dell’incidente avvenuto in Sicilia da parte del comando generale dei vigili del fuoco secondo il quale “al momento sono al lavoro nell’area le squadre di ricerca”. Il velivolo precipitato è il Canadair 28 ed era impegnato nello spegnimento di un incendio sul monte Calcinera. A bordo vi erano almeno due persone che hanno perso la vita. Un video del Corpo forestale regionale ha immortalato le ultime fasi prima dello schianto.

Rottami su tutta l’area

Sul posto si sono recati gli uomini della Forestale ed i vigili del fuoco, assieme alle ambulanze del 118. I rottami del mezzo sono sparsi in tutta l’area. Il Canadair era in azione per contribuire allo spegnimento di un vasto incendio. “Ci sono state diverse esplosioni dopo che il canadair è caduto. L’aereo è distrutto e i vigili del fuoco stanno cercando i due piloti”. Lo afferma Salvatore Cocina, direttore della Protezione civile regionale. “Abbiamo subito avvisato il presidente della Regione Renato Schifani per quanto successo. Il presidente sta seguendo da vicino quanto successo alle pendici dell’Etna – aggiunge Cocina -. I due piloti sono della società Babcock che fornisce il servizio dei canadair in Italia”. Il primo maggio di questo anno era stato rinnovato dal Ministero dell’Interno il contratto alla società Babcock MCS Italia fino al 31 dicembre 2024.