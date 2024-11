Carini, accordo tra Comune e Irsap per il rifacimento dell’area industriale

Diverse le opere che saranno messe in cantiere entro l'anno. FOTO

CARINI (PALERMO) – Sottoscritto l’accordo tra Irsap Sicilia (Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive), e il Comune di Carini per poter procedere con la gara per l’affidamento dei lavori nell’area industriale del Palermitano.

Stamattina la firma tra il commissario straordinario Marcello Gualdani e il sindaco Giovì Monteleone, nella sede dell’assessorato regionale alle Attività produttive.

Cosa prevede l’intervento

L’Irsap è il soggetto attuatore e il Comune di Carini il beneficiario, che si impegna ad accettare la consegna delle opere una volta realizzate. L’intervento da 8 milioni di euro prevede il rifacimento delle strade interne (via Don Luigi Sturzo, via Padre Francesco Randazzo, via Angelo Russello, via Don Lorenzo Milani, via Galileo Galilei, via Matteo Picone, via Archimede, via Don Antonio Cataldo, via Mariano Di Trapani), la realizzazione di due rotatorie sulla via Sturzo (una all’incrocio con via Don Milani e l’altra davanti all’ingresso dell’ex centro direzionale dell’Asi), il rifacimento dei giunti di dilatazione dei viadotti, delle barriere e delle reti di protezione stradale, e ancora la manutenzione dei marciapiedi e la sistemazione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale.

“Il commissario dell’Irsap Gualdani mi ha confermato che – commenta il sindaco di Carini – entro l’anno i lavori saranno messi a bando”.