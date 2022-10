Caserta a LiveTalk: “Catania è fuori controllo, urge confronto”

VIDEO. Ordinario di Economia Politica, ci spiega quale può essere il ruolo degli intellettuali in vista delle prossime amministrative.

1' DI LETTURA

CATANIA – “Se Catania verrà trattata come la periferia di un modello nazionale non abbiamo molto di cui parlare. Catania è fuori controllo e serve un confronto laico sui problemi”. Maurizio Caserta, ordinario di Economia politica dell’Università di Catania, e già interprete di una proposta civica che, nel 2013, ha sfidato i partiti tradizione, ci dice del ruolo che possono ancora avere gli intellettuali nel futuro politico della città. “L’azione politica, in questi anni, è stata autoreferenziale”, spiega nel nostro Talk.