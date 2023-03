Catania, abbonamento integrato Metro-Bus a soli 20 euro

Si amplia l’iniziativa “Catania-Tu Go”: ecco come abbonarsi.

CATANIA. Con una platea di destinatari ancora più ampia, varrà anche per tutto il 2023 e fino a maggio 2024 l’iniziativa Catania Tu Go, ovvero l’abbonamento integrato per autobus e Metro al costo agevolato di appena 20 euro all’anno, a fronte di un valore commerciale di 520 euro.

Lo ha stabilito una delibera del Commissario Straordinario del Comune di Catania Piero Mattei riprendendo l’iniziativa varata con successo lo scorso anno dall’Amministrazione Comunale, sulla base di un utilizzo dei fondi comunitari del Pon Metro, opportunamente rimodulati al fine di incentivare i cittadini all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico anziché del mezzo privato e contribuire ridurre le emissioni di Co2 nell’aria, oltre a conseguire consistenti risparmi per le spese di carburante.

Un costo pressoché simbolico

Il programma varato dalla Direzione Politiche Comunitarie diretto da Fabio Finocchiaro e dal titolare del servizio per la transizione green Paolo Di Caro, in collaborazione con Amts ed Fce, prevede un costo invariato per i cittadini con titoli di viaggio validi tredici mesi, a partire dal 1 Maggio e fino al 31 maggio 2024, al costo pressoché simbolico di 1,53 euro al mese. Per l’anno 2023 sarà garantito un numero totale di 7.540 abbonamenti annuali integrati, 1.740 in più rispetto a quelli previsti per il 2022 (5.800).

Inoltre, in caso di esaurimento del numero di abbonamenti AMTS e FCE hanno concordato l’emissione di ulteriori 2.500, per un totale di 10.040 abbonamenti per il 2023, compresi i disabili che viaggiano gratuitamente, a differenza degli 8.000 programmati per il 2022.

L’abbonamento è valido per tutte le corse metro e bus (Alibus e linea 524S esclusi) e il parcheggio Nesima e Due Obelischi. L’investimento complessivo del Comune per abbattere di oltre il 95% il costo degli abbonamenti integrati Metro-Fce, è di 7,5 milioni di euro.

Sfruttando i benefici offerti dalle tecnologie digitali, le modalità di perfezionamento degli abbonamenti diventano ancora più semplificate, accessibili e intuitive.

Come ottenere l’abbonamento

Per ottenere l’abbonamento è necessario fare una richiesta di Voucher, a partire dalle ore 10 del 31 marzo 2023, attraverso la piattaforma Catania Semplice nel sito del Comune di Catania, accedendo tramite SPID o CIE, per poi acquisire l’abbonamento digitale previo pagamento di 20 euro a mezzo di App FCE, scaricabile gratuitamente dai dispositivi IOS (versione IOS 10 e superiori a partire da IPhone 7) e Android (versione Android 8 e superiori sui modelli smartphone maggiormente diffusi) nei rispettivi store.



Per completare la procedura, 48 ore dopo aver fatto la richiesta attraverso la piattaforma Catania Semplice, sarà possibile acquisire digitalmente l’abbonamento previo pagamento di 20 euro attraverso l’App gratuita FCE Catania. Dopo aver installato sul dispositivo mobile l’applicazione FCE Catania sarà necessario registrarsi per creare il proprio account compilando tutti i campi obbligatori contrassegnati dal simbolo (*); confermare l’account all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione. Il titolo di viaggio sarà disponibile nella sezione Acquista. L’utente dovrà selezionare Dati personali – Profilo Cliente scegliere Profilo Standard e caricare i documenti richiesti in Info Documenti (documento di identità e fototessera) in formato digitale.

L’informativa completa è illustrata con un video al link:https://youtu.be/KoRIqcUVu7w

Per l’utilizzo dei parcheggi AMTS (Due Obelischi, Nesima), invece, l’utente dovrà farne esplicita richiesta al momento della presentazione dell’istanza sulla piattaforma Catania Semplice inserendo un segno di spunta alla voce Ritiro tessera dei parcheggi scambiatori al momento in cui si compilano i dati dell’istanza. Dopo aver provveduto all’acquisizione attraverso l’App FCE dell’abbonamento digitale sarà possibile ritirare la smart card dei parcheggi nella biglietteria di AMTS, in via Plebiscito 747 nei giorni di apertura al pubblico dello sportello (martedì mattina; giovedì mattina e pomeriggio).