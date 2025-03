Catania, armi clandestine in un garage: arrestato un 54enne – VIDEO

Sequestrate delle carabine da guerra e una pistola

CATANIA – Armi clandestine a Catania: i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un uomo di 54 anni, incensurato, con l’accusa di detenzione di armi clandestine, detenzione di armi tipo guerra e alterazione di armi.

L’indagine è partita da una serie di attività investigative che hanno portato gli inquirenti a monitorare i movimenti dell’uomo, formalmente residente a Vaccarizzo, ma spesso presente nel quartiere San Cristoforo.

La scoperta delle armi clandestine a Catania

Attraverso pedinamenti e servizi di osservazione, i Carabinieri hanno individuato un vecchio garage frequentato dal 54enne. Dopo aver perquisito sia l’abitazione dell’uomo che il deposito, gli agenti hanno trovato, nascosto in un borsone su un soppalco, un arsenale composto da tre carabine tipo guerra, una pistola a salve modificata per renderla offensiva e sette proiettili calibro 7,65.

Le verifiche sulle armi hanno confermato che non erano censite nella banca dati nazionale. Tutto il materiale sequestrato sarà sottoposto ad analisi da parte del Ris dei Carabinieri di Messina.

Misure cautelari e indagini in corso

Sulla base degli elementi raccolti, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere per il 54enne. Le indagini proseguono per accertare la provenienza delle armi e il loro eventuale utilizzo in attività illecite.

Di recente a Catania anche un altro sequestro di armi, in un terreno incolto.