Catania, arrestato corriere della droga con reddito di cittadinanza

Sequestrati 11 chili di marijuana e hashish ad alto potenziale.

CATANIA – Il volto di Jack Sparrow – interpretato da Johnny Depp – della serie cult I Pirati dei Caraibi come logo impresso nelle confezioni di alcuni panetti di droga sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania. È il tratto ‘singolare’ di un’operazione delle Fiamme Gialle che ha portato all’arresto di un corriere di marijuana e hashish, risultato percettore del reddito di cittadinanza. Alla fine sono stati sequestrati 11 chili di 11 kg di stupefacente ad alto potenziale.

Il classico posto di blocco al Casello di San Gregorio: l’incubo per chiunque trasporta droga. Il 53enne arrestato è stato fermato, ma alla richieste dei documenti identificativi ha cominciato a innervosirsi. A quel punto sono scattate ricerche più approfondite e da lì il rinvenimento delle 4 buste sottovuoto, occultate nel vano dell’auto.



Il conducente dell’auto – nell’attuale stato del procedimento, per cui non si è realizzato il contradditorio – è stato arrestato o in flagranza di reato per traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto dell’uomo, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari. Inoltre sono stati avviati i percorso per ottenere la revoca dell’elargizione del reddito di cittadinanza.